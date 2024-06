Elezioni Castelvetrano, Enza Viola: "Essere per la seconda volta la più votata per me maggiore responsabilità"

di: Redazione - del 2024-06-11

E' risultata la più votata a Castelvetrano ottenendo 532 preferenze confermandosi al consiglio comunale dopo l'exploit del 2019, la candidata Enza Viola nella lista civica Obiettivo Città.

Ai nostri microfoni ha riferito: "Essere per la seconda volta la più votata fra i candidati al consiglio comunale significa per me oggi assunzione di maggiore responsabilità e impegno politico serio e coerente.

Il mio impegno e l’impegno che il gruppo di obiettivo città metterà in questo nuovo quinquennio sarà propositivo e costruttivo per il nostro paese. Sono preoccupata per l’astensionismo alle urne registrato, cercheremo in questi cinque anni di ridare fiducia alla politica quella seria e propositiva cercando di migliorare questo martoriato paese. Sempre dalla parte dei cittadini, sempre dalla parte degli ultimi e sempre, senza se e senza ma, voce di chi non ha riscatto.

Ringrazio tutti per la fiducia accordata e tirandomi su le maniche da subito forte di un'esperienza già fatta e lavori iniziati cerchero’ di non deludere nessuno".