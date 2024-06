Giuseppe Guirreri a Le Mans nel Lamborghini Super Trofeo Europa partirà in sesta fila

di: Redazione - del 2024-06-13

(ph. giuseppeguirreriofficial.it)

Si è piazzato in buona posizione il pilota siciliano Giuseppe Guirreri a Le Mans, nel Lamborghini Super Trofeo Europa.

Guirreri sia domani in Gara 1 che in Gara 2 prenderà il via dalla sesta fila. Gara 1 scatterà giovedì alle 13.15, sabato Gara 2, sempre della durata di 45 minuti, inizierà infine alle 9.15. Gare trasmesse in live streaming, sul canale YouTube di Lamborghini Squadra Corse, e su Sky Sport.

Giovanissimo e un sogno nel cassetto: arrivare un giorno in F1, inseguendo il mito di Charles Leclerc.

Partito da Santa Margherita di Belice, Giuseppe Guirreri ha davanti a sé un cammino radioso in pista, impreziosito dall’approdo nel Lamborghini Super Trofeo Europa.