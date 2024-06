Ermes 3, chiesti 76 anni di carcere per presunti favoreggiatori di Matteo Messina Denaro

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-06-13

Il pm della DDA di Palermo, Gianluca De Leo, ha chiesto 76 anni di carcere per i sei imputati al processo, in corso davanti al Tribunale di Marsala, scaturito dall’operazione antimafia Ermes 3 del 20 giugno 2020 che diede un altro colpo a presunti sodali e favoreggiatori dell’allora boss latitante Matteo Messina Denaro. Nell'operazione Ermes 3 furono arrestate 2 persone e 13 denunciate.

Come riporta la versione online del GdS: "La pena più severa, 18 anni di reclusione, è stata chiesta per Giovanni Onofrio Beltrallo, 57 anni, 17 anni per Leonarda Furnari di 40 anni, e 16 anni per Melchiorre Vivona, di 67 anni. Queste le altre richieste del pm: 12 anni di carcere e 8 mila euro di multa per Antonino Stella, 77 anni di Marsala, 10 anni e 7.500 euro di multa per il 62enne capomafia castelvetranese Vincenzo La Cascia e 3 anni per il 54enne Domenico Salvatore Zerilli.

I reati vario titolo contestati dalla Dda sono associazione mafiosa, estorsione, detenzione di armi e favoreggiamento della latitanza di Messina Denaro, che inizialmente era uno degli imputati del processo. Nel corso del blitz operato, quattro anni fa, dalla squadra mobile di Trapani venne perquisita, a Castelvetrano, la casa della madre dell’ex latitante".