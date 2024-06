Partanna, tutto pronto per la gara podistica di domani

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-15

Partanna si prepara ad accogliere la tanto attesa corsa podistica, valida per il Gran Prix provinciale su strada, che si terrà il 16 giugno 2024. Con circa 250 partecipanti già iscritti, l'evento promette di essere una giornata indimenticabile all'insegna dello sport, della comunità e del divertimento.

La corsa podistica di Partanna non è solo una competizione per atleti esperti, ma un evento aperto a tutti gli appassionati di corsa, dai principianti agli atleti più esperti. Il percorso, che si snoda attraverso le vie pittoresche del centro storico.

La partenza è fissata per le ore 18.00, con ritrovo fissato in Piazza Falcone e Borsellino, cuore pulsante della cittadina. Il percorso prevede un circuito di 3 giri per un totale di 6,6 km. I “Nati stanchi runners”, società organizzatrice dell’evento, ha curato ogni dettaglio per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Saranno presenti punti di ristoro lungo il percorso, assistenza medica e personale volontario pronto a intervenire in caso di necessità. Inoltre, per assicurare una gestione fluida della gara, il traffico sarà deviato lungo percorsi alternativi, assicurando che il percorso rimanga sgombro.

La corsa podistica del 16 giugno 2024 a Partanna si prospetta come un evento imperdibile per gli amanti dello sport e per tutta la comunità locale.