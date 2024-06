Folgore, Margherita Barraco verso la presidenza. Atteso il nuovo investitore

di: Redazione - del 2024-06-19

In attesa del comunicato ufficiale della società con i risvolti dell'assemblea dei soci verso la carica di nuovo presidente del sodalizio rossonero l'avvocatessa Margherita Mariella Barraco che prenderebbe il posto del dimissionario avv. Giuseppe Indelicato che ha ricoperto la carica di presidente nelle ultime tre stagioni.

Sono ore caldissime per il futuro della Folgore in attesa dell'annuncio nelle prossime ore del nuovo investitore che ha "battuto" la concorrenza della cordata argentina. Nei giorni scorsi infatti, la trattativa con gli imprenditori sudamericani ha vissuto una forte impennata tanto che voci di corridoio davano per certo il "closing" ma nelle ultime ore, l'avvicinamento al club di un imprenditore di origini castelvetranesi, attivo nel settore alberghiero ha avuto la meglio.

Seguiremo l'evolversi della vicenda e del nuovo investitore della Folgore con aggiornamenti in tempo reale.