Un castelvetranese e tre menfitani parteciperanno alla traversata dello Stretto di Messina a nuoto

(ph. belicenews.it)

Quattro giovani atleti si preparano a compiere una delle imprese più affascinanti e impegnative del nuoto in acque libere: la traversata dello Stretto di Messina. L'evento organizzato dalla ASD Trirock - Sicilia Open Water, è fissato per il 26 giugno 2024. I ragazzi sono ormai alle ultime fasi della preparazione per affrontare questa sfida epica.

I quattro protagonisti di questa impresa sono Nicolò Tarantino (33, Menfi), Michelangelo Sciarrabba (33, Menfi), Calogero Di Giovanna (38, Castelvetrano) e Salvatore Lucania (35, Menfi) nonché allenatore che li ha aiutati nella preparazione. Ognuno di loro ha dedicato mesi di allenamento intensivo, affrontando con determinazione e spirito di squadra le difficoltà che una traversata di questo calibro comporta.

La traversata dello Stretto di Messina rappresenta una sfida notevole per qualsiasi nuotatore. Con una lunghezza di circa 3,5 km, le correnti forti e imprevedibili e la temperatura dell'acqua variabile, questo tratto di mare mette alla prova anche i nuotatori più esperti. Tuttavia, i nostri giovani atleti sono pronti a dimostrare il loro talento, la loro resistenza e il loro impegno.

“È un obiettivo che vogliamo completare,” ha dichiarato Salvatore Lucania. “Abbiamo lavorato sodo per arrivare a questo punto e non vediamo l'ora di tuffarci nelle acque dello Stretto di Messina. La rinascita del Gruppo Master Nuoto Menfi è una vittoria per tutto il territorio limitrofo. Una colonna portante per la nostra comunità, a promozione dei valori positivi, offrendo a tutti l'opportunità di scoprire le meraviglie del nuoto. Un gruppo di cui sono pienamente orgoglioso e che spero nel tempo possa coinvolgere più ragazzi. Questo importante evento chiuderà un’annata di duro allenamento in cui i ragazzi hanno affrontato programmi intensivi dando il meglio di loro. Sarà per noi un momento speciale e speriamo di poter ispirare altri giovani a perseguire i loro sogni e a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà.”

L’evento è supportato dalla Piscina Comunale di Menfi Sportwinner, che ha fornito agli atleti gli strumenti necessari per l’allenamento e dagli sponsor: Tecnocarta - Partanna, Vitabile Calzature, Lo Squalo - Ristorante Pizzeria, L’Angolo della pizza, Zefiro - Food e Beverage.

Il 26 giugno 2024, appassionati di sport acquatici pronti a fare il tifo per questa straordinaria avventura e a celebrare con loro il coraggio e la determinazione di questi giovani atleti.