Santa Ninfa, 86 i bambini che partecipano al GrEst dal 17 al 28 giugno

di: Redazione - del 2024-06-19

“A Gonfie Vele” è il titolo della nuova avventura estiva proposta dall’Oratorio e Circolo Anspi “San Giovanni Paolo II” APS_ETS, di Santa Ninfa. Sono 86 i bambini che partecipano al GrEst dal 17 al 28 giugno 2024.

Il sussidio di quest’anno trae spunto dall’Odissea, un’opera talmente straordinaria che continua ancora oggi ad affascinare e a parlare all’umanità di temi universali, attraverso una storia avvincente con personaggi indimenticabili impegnati in una struttura narrativa che incarna l’avventura stessa della vita.

La VI edizione del GrEst, pertanto, affronterà un viaggio insieme ad Ulisse. L’eroe di tutti i tempi, l’uomo dal multiforme ingegno, che ci accompagnerà e ci contagierà con la sua curiosità, in un itinerario di scoperta, fondamentale per un percorso di ricerca, viaggio e ritorno. Ritorno a chi? All’eroe che si nasconde in ciascuno di noi. Ritorno dove? In quell’Itaca della nostra vita, che è casa, amore, amicizia, gioia e speranza nel futuro.

Proprio così! Perché si può diventare eroi della propria vita solo se ci si mette in ricerca. E si può diventare eroi della propria ricerca, solo se si gode il viaggio in pienezza. Viaggio che, pur pieno di peripezie e ostacoli, ha la capacità di trasformarci nel profondo e di farci dire sempre e comunque che quando si sta insieme, si navigherà di sicuro “A gonfie vele!”.