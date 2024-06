Crisi idrica, si va verso la riattivazione dei pozzi "Agate" e "Ingrasciotta". Progetto più ampio sarà invece la costruzione di due pozzi ex novo

di: Redazione - del 2024-06-19

(ph. www.detersivi-ecologici.net)

La crisi idrica che ha colpito e continua a colpire la Sicilia va contrastata e le amministrazioni comunali cercano di lavorare per presentare progetti per ottenere fondi necessari per la costruzione anche di pozzi ex novo.

E' il caso di Castelvetrano che con la cifra di 77 mila e 400 euro si riattiveranno i pozzi "Agate" e "Ingrasciotta" che consentiranno di erogare alle famiglie castelvetranesi 20 litri al secondo in più. Fondi destinati a diversi comuni della provincia.

Nel frattempo la V direzione diretta dall'architetto Enzo Caime, lavora assieme ai tecnici, per progettare due pozzi ex novo uno gemello al pozzo Infranca nella zona commerciale ed un altro a Triscina in contrada Bresciana sperando nel finanziamento dell'ente competente.