New Efebo Volley campione provinciale nella categoria Under 12

di: Redazione - del 2024-06-20

Nella final four under 12 disputatasi al Pala Bellini di Marsala, la compagine castelvetranese New Efebo Volley, cara al prof. Santo Scaglione si è classificata al primo posto battendo in finale le "cugine" della New Free Volley allenate dalla castelvetranese Margherita Lipido.

Le ragazzine vincitrici sono Gaia Vitrano,Virginia Pisciotta, Lucia Tilotta, Giulia Bono, Alice Pollina, Sveva Como e Sofia infranca.

Hanno preso parte alle semifinali e finali le migliori 4 squadre provinciali: New Efebo del prof. Santo Scaglione, la Pol. Libertas Partanna del prof. Cangemi, la New Free Volley di Margherita Lipido e la squadra Non Solo Vela di Francesca Isoldi.