"Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori", la Folgore premiata per la stagione 2023/24

di: Redazione - del 2024-06-21

(ph. Nella foto (Mangiaracina) il giovane talento Daniele Ala)

Tremila euro di premio è stato vinto dalla ASD Folgore Calcio Castelvetrano nell'ambito del "Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori" della stagione 2023/2024. La Folgore si è piazzata al terzo posto con il punteggio di 181.

Il primo posto è andato al Castellammare con 208 punti seguito dall'Accademia Trapani che nonostante abbia ottenuto 161 punti ha maturato 32 punti di bonus per via della partecipazione ai campionati Under 17 ed Under 15 regionali. Al quarto posto il Marineo distanziato dai rossoneri di ben 85 punti.

Un ottimo risultato per la società castelvetranese che lo scorso anno ha puntato al ritorno in Eccellenza con un progetto sportivo pieno di tanti giovani talenti. Priorità alla base degli ormai ex Presidente Indelicato e del direttore generale Bonanno.

La Folgore è stata una grande vetrina per i giovani che hanno avuto il loro meritato spazio tanto che qualcuno di loro è vicinissimo a vestire prestigiose maglie di squadre di categoria superiore al club rossonero.