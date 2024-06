Naturfest: inizia la seconda settimana del Campus immersi nella natura

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-18

Anche la seconda settimana del Naturfest a Castelvetrano si anima con il sorriso e l'energia di circa 60 bambini dai 6 agli 11 anni, pronti a vivere un'esperienza unica e indimenticabile.

Il Campus, organizzato dalla Cooperativa Talenti, dall'Associazione Gioia di Vivere e dal Baby Parking Il Piccolo Principe, rappresenta un momento di condivisione e socialità fondamentale per i piccoli partecipanti. Le attività, attentamente pensate e strutturate, mirano a stimolare la creatività e la curiosità dei bambini attraverso laboratori, giochi all'aperto e percorsi didattici.

Ogni giornata del Naturfest è un viaggio alla scoperta di temi legati all'ecologia, alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Grazie all'impegno e alla dedizione degli organizzatori, i bambini avranno l'opportunità di esplorare il mondo naturale che li circonda, imparando a conoscere e ad amare le bellezze del territorio in cui vivono.



La scelta del Baglio Seggio Torre come location per il Campus non è casuale: immerso nella campagna di Castelvetrano, questo luogo incantevole offre uno scenario ideale per attività all'aria aperta, favorendo un contatto diretto con la natura. Qui, tra laboratori creativi, giochi di gruppo e momenti di riflessione, i piccoli partecipanti potranno sviluppare nuove competenze e stringere amicizie durature.

Il Naturfest si pone come un esempio di come la collaborazione tra diverse realtà del territorio possa dar vita a iniziative di grande valore educativo e sociale. La Cooperativa Talenti, l'Associazione Gioia di Vivere e il Baby Parking Il Piccolo Principe, con il loro impegno congiunto, dimostrano l'importanza di lavorare insieme per il bene della comunità e per la crescita armoniosa delle nuove generazioni.