Premiata la musica di Emanuele Scandaliato orchestrata dalla scuola “Nasi” di Trapani

di: Francesca Caprarotta - del 2024-06-18

L’opera musicale “Poseidon ‘Fury” dell’artista poliedrico Emanuele Scandaliato, originario di Castelvetrano, di scena in ben due concorsi, uno in Sicilia a Buseto Palizzolo, aggiudicandosi il secondo premio e uno a livello nazionale, a Laureanda di Borrello in Calabria.

E’ un altro successo per Scandaliato, di cui vi avevamo parlato qualche anno fa, dandovi notizia della sua partecipazione alla novennale di Montecarlo del 2021 con i suoi quadri.

Le musiche, composte nel 2011, raccontano il viaggio di alcuni marinai in un mare di pace e teatro di battaglie, tra mitologia e simbolismo. La partecipazione ai due concorsi nasce dal sodalizio di Scandaliato con la professoressa di pianoforte Claudia Pisano.

Conosciutisi nel 1993, i due artisti si rivedono dopo 28 anni a Torino. “L’amore per la colonna sonora è sempre stata presente dentro di me sin da quando ero piccolo. – riferisce Emanuele - Quando guardavo i film di Tim Burton, rimanevo affascinato e colpito dalle musiche, che accompagnavano le immagini. Credo che, niente abbia un senso senza la musica.

L'intera nostra esistenza è caratterizzata da musiche, che ci accompagnano per tutta la vita. Così, quando la professoressa Pisano mi disse che dirigeva un’orchestra presso la sua scuola “Nasi” di Trapani, decisi, anche se con un po’ di timidezza, di farle ascoltare la colonna sonora orchestrale “Poseidon ‘Fury”, che avevo composto nel 2011".

La professoressa Pisano ne rimane folgorata, e da lì nasce l’idea di proporla ai ragazzi della scuola, partecipando a concorsi per orchestre studentesche. Così Scandaliato ritorna a lavorare nuovamente sul brano, collaborando con l’amico castelvetranese Rudy Pusateri, che con la sua grande esperienza e professionalità ha aggiunto anche delle parti, che hanno reso l’opera ancora più interessante.

Tanta l’emozione per Emanuele, che ha assistito al saggio finale della scuola.