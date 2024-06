San Giovanni, il sindaco Lentini: “La Festa Patronale ci rappresenta come unica comunità”

di: Redazione - del 2024-06-24

Si festeggia oggi San Giovanni a Castelvetrano. La prima festa dell’Amministrazione Lentini che ha annunciato la volontà di “consegnare” le chiavi della Città al Santo Patrono. Lo stesso sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini dai social:

"Oggi come allora avrò l’onore - per la prima volta - al termine della Santa Messa, di consegnare a nome di tutta la cittadinanza, le chiavi della nostra gloriosa città, affinché San Giovanni interceda e possa sempre proteggerla. In occasione di questa ricorrenza, il mio pensiero va anche e soprattutto a coloro i quali vivono lontani dalla nostra amata terra, in altre città italiane o all’estero, continuando a coltivare quotidianamente le proprie origini, tenendo ben salde quelle che sono le radici che li legano a Castelvetrano. La Festa Patronale ci rappresenta tutti come un’unica comunità, un unico cuore pulsante che batte per amore della nostra Città. W SAN GIOVANNI e W CASTELVETRANO!"

La redazione di CastelvetranoNews.it porge gli auguri al Sindaco ed a tutti i "Giovanni".