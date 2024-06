Moto Gp 2024: Quali sono i pronostici degli esperti?

di: Luca Beni - del 2024-06-24

Il rombo dei motori echeggia nell'aria, preludio a una battaglia che si preannuncia incandescente. Il MotoGP 2024 si prepara a regalare uno spettacolo senza precedenti, con Pecco Bagnaia chiamato a difendere il titolo iridato contro un plotone di sfidanti agguerriti e affamati di gloria.

Chi sarà il pilota a salire sul gradino più alto del podio a fine stagione? Vediamo cosa prevedono gli esperti e analizziamo le "wildcard" che potrebbero scombussolare tutti i pronostici.

Ricorda che puoi scommettere su tutti i Gran Premi della Moto GP 2024 grazie alla presenza di un codice promo Eurobet .

Bagnaia Favorito, ma la Sfida Può Trasformarsi in Incubo

Francesco Bagnaia, dopo la sua consacrazione nel 2023, parte indubbiamente con i favori del pronostico. La sua Ducati Desmosedici GP24 sembra cucita addosso al suo stile di guida aggressivo e chirurgico. Attualmente, però, Jorge Martin sembra che stia scappando, dato che è in testa alla classifica con un largo vantaggio in termini di punti.

Tuttavia, la griglia di partenza del MotoGp 2024 pullula di lupi pronti a sbranare la preda. Fabio Quartararo, il Diablo con gli occhi di ghiaccio, non ha ancora digerito il titolo sfumato l'anno scorso e la sua Yamaha M1 sembra essere pronta a ruggire forte.

Il francese non è tipo da arrendersi facilmente e venderà cara la pelle, trasformando la vita di Bagnaia in un vero e proprio incubo sportivo. Purtroppo però, in questo inizio di stagione non sta trovando feeling con la moto, ed è davvero lontano dalle posizioni in vetta.

Marquez alla Ducati: Un nuovo Amore

Non possiamo dimenticare il Re indiscusso del MotoGp, Marc Marquez. Il pilota spagnolo, dopo un calvario di infortuni che hanno messo a dura prova la sua tenacia, è finalmente tornato in sella e ha una fame atavica di vittorie.

Monta una Desmosedici GP23, però non sembra accusare le peggiori prestazioni, rispetto alle nuove Desmosedici che montano Bagnaia e Martin. Infatti, al momento è il terzo del podio, a poca distanza da Pecco. Riuscirà a riprendersi lo scettro che gli appartiene? Solo il tempo saprà rispondere.

Suzuki: Le Api Pronte a Pungere i Big

Attenzione alle Aprilia, le api ronzanti che potrebbero pungere forte i colossi del MotoGp. Gli spagnoli Maverick Viñales e Aleix Espargaró, grandi competitor degli anni scorsi, hanno fame di conferme.

La loro Aprilia RS-GP 2024 potrebbe rivelarsi un'arma micidiale, soprattutto se il team riuscirà a sfruttarne appieno il potenziale. Non escludiamo che, approfittando di eventuali sbavature dei top rider, possano inserirsi nella lotta per il titolo e regalare colpi di scena inaspettati.

Le Sorprese: Giovani Lupi in Agguato

Il MotoGp è un campionato dove il talento esplode improvvisamente. In questo contesto ricco di promesse, non possiamo trascurare i giovani piloti che potrebbero rivelarsi le sorprese della stagione.

Abbiamo già parlato di Jorge Martin, il pilota spagnolo soprannominato "Martinator" per la sua aggressività in pista, è pronto a stupire tutti.

Lo stesso discorso vale per Enea Bastianini, la "Bestia" di Rimini, che ha già dimostrato di poter stare al passo con i big. Vale anche per Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, desideroso di ritagliarsi un posto tra i top rider della categoria, ma che non ha ancora lasciato il segno in un Gran Premio.

Pronostici Aperti, Tifo da Brividi

Gli esperti hanno stilato le loro previsioni, ma come sempre la pista avrà l'ultima parola. Ogni Gran Premio del MotoGp 2024 sarà una battaglia senza quartiere, con sorpassi al limite e duelli che terranno i tifosi con il fiato sospeso.

Il calendario è lungo e il campionato può riservare colpi di scena imprevedibili. Una cosa è certa: ci aspetta una stagione da vivere tutta d'un fiato.

Scommesse Spalancate, Passione alle Stelle

I bookmaker hanno già stilato le loro quote e Bagnaia parte favorito per la vittoria finale, seguito a ruota da Quartararo e Marquez.

Ma le scommesse sono aperte e, come si suol dire nel paddock, "fino alla bandiera a scacchi, tutto può succedere". Il tifo è già alle stelle e i fan di tutto il mondo sono pronti a colorare i circuiti con la loro passione incondizionata.

Il mondiale MotoGp 2024 è pronto ad accendere i motori. Allacciate il casco, preparatevi all'adrenalina e non perdetevi i prossimi GP!