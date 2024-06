"La sanità che vale la pena raccontare". Il messaggio di una paziente all'indirizzo dei sanitari dell'Ospedale di Castelvetrano

di: Redazione - del 2024-06-24

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una paziente, affetta da Sclerosi Multipla, Anna Lo Piano. Nella nota la paziente ringrazia i sanitari dell'Ospedale di Castelvetrano.

"Si parla spesso di malasanità, ma è altrettanto importante raccontare esperienze che nel viaggio della nostra salute ci portano ad incontrare medici e personale sanitario che con la loro dedizione, impegno e professionalità fanno una differenza significativa.

Ed è per tale ragione che, a poco più di un mese dalle mie dimissioni, volevo esprimere un sentito ringraziamento al reparto di Cardiologia del Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele II" di Castelvetrano.

A seguito di una febbre persistente sono stata costretta a raggiungere il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castelvetrano a cui èseguito - grazie soprattutto alla scupolosa attenzione e insistenza della cardiologa di turno, che non finirò mai di ringraziare - l'immediato ricovero a causa di una brutta infezione.

Le "non facili" settimane successive, scandite da sofferenza fisica e psicologica aggravata sopratutto dalla mia disabilità, in quanto paziente affetta da diversi anni da sclerosi multipla, sono state tuttavia alleviate dalla presenza e vicinanza costante di medici e personale sanitario, infermieri e Oss.

Dalla permanenza nel reparto ho potuto riscontrare non soltanto professionalità, competenza e passione nel lavoro, ma sopratutto umanità ed empatia. Con queste brevi parole, dunque, volevo dire grazie di cuore a tutti loro per ogni sorriso che mi è stato strappato e per l'attenzione particolare e l'assistenza che mi è stata prestata. Questa è la sanità che vale la pena di raccontare".