Santa Ninfa, Domenico Lo Curto nuovo presidente dei Vigili del fuoco in congedo

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-24

Si è svolta questa mattina presso la fondazione della delegazione dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo (ANVVFC) di Santa Ninfa le elezioni del direttivo.

Alla presenza dei volontari della delegazione di SantaNinfa, Domenico Lo Curto è stato eletto presidente. "Voglio inoltre ringraziare il presidente della delegazione ANVVFC di Mazara del Vallo Giovanni Ditta per il supporto e la collaborazione che mi ha rivolto in questi anni e che, con grande auspicio e fiducia, manterremo in quelli a seguire. Un ringraziamento a Vanessa D'Arpa, coordinatore regionale". Ha riferito Lo Curto.

Le altre nomine: Daniele Truglio, eletto tesoriere, e Gaspare Giaramida, eletto segretario di delegazione.