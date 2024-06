Vasto incendio nelle vicinanze del Casello 11. Ettari di macchia mediterranea avvolti dalle fiamme

di: Redazione - del 2024-06-21

Incendio divampato a Marinella di Selinunte nelle vicinanze del Casello 11. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano. Le fiamme stanno interessando la zona che ricade sulla riserva cosiddetta "degli Asinelli". Preoccupazione per l'estesa vegetazione presente. Sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco giunte anche da Santa Ninfa, Mazara e Castelvetrano e del Corpo Forestale. Circa 13 gli ettari di macchia mediterranei in fumo e una corsa contro il tempo per salvare alcune abitazioni che lavorano come B&B.