Incendio in via Errante Vecchia. Evacuati ospiti struttura recettizia. Protezione Civile e Vigili del Fuoco domano le fiamme

del 2024-06-22

Incendio in via Errante Vecchia a Castelvetrano. Le fiamme erano partito dalle zone basse di un campo di grano per poi salire velocemente verso un Resort che, precauzionalmente, era stato anche evacuato per motivi di sicurezza in attesa dell’intervento delle squadre di soccorso che ha evitato il peggio. Decisivo il gran lavoro di squadra fra la protezione civile e i Vigili del Fuoco di Castelvetrano e l’autobotte del comune di Castelvetrano che ha scongiurato il peggio.