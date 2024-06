Castelvetrano, 54enne a processo per maltrattamenti alla madre disabile. Il legale dell'anziana: "Auspico pena esemplare"

di: Redazione - del 2024-06-23

I fatti risalgono a qualche anno fa ma la denuncia è scattata lo scorso marzo e riguardano un 54enne castelvetranese che maltrattava la madre anziana e disabile. "Auspico ad una pena esemplare" così afferma l'Avv. Francesca Scaturro difensore della persona offesa.

È stato rinviato a giudizio dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Marsala, il 54enne che lo scorso 17.03.2024 è stato denunciato per maltrattamenti nei confronti della madre ultra ottantenne è affetta da grave disabilità.

Da quanto emerso dalle indagini, l'anziana donna, avrebbe subito (quotidianamente e per oltre due anni) dal proprio figlio M.G., in sovente stato di ebbrezza alcolica e sotto l effetto di sostanze stupefacenti, non solo atti di disprezzo e di lesione della dignità personale quali costringerla a stare a letto ed impedirle di soddisfare i propri bisogni primari ma, anche atti di grave violenza fisica e psicologica quali colpirla frequentemente con schiaffi e pugni per costringerla a corrispondergli somme di denaro.

La donna che, non ha mai denunciato il figlio per i maltrattamenti da tempo subiti, dopo l'ultima violenta aggressione avvenuta nel marzo del 2023, avrebbe riportato gravi lesioni al volto a seguito di un pugno sferrato dal figlio. Rifugiatasi a casa della vicina di casa è stata poi condotta presso il nosocomio di Castelvetrano e successivamente denunciato dalle Forze dell' ordine della suddetta cittadina.

La persona offesa, difesa dall' Avv. Francesca Scaturro del Foro di Marsala, si è costituita parte civile per i rilevanti danni fisici e morali subiti.

"La mia assistita, soggetto particolarmente vulnerabile, attualmente si trova presso altra dimora, lontana da Castelvetrano e ahimè lontana dalla sua casa e dai suoi affetti. In considerazione della avanzata età non sarà semplice, rimarginare, soprattutto le ferite dell'anima. Mi rincuora a prescindere dalla mia professione, saperla curata ed accudita. Auspico in una pena esemplare". Così ha riferito l'avv. Francesca Scaturro.