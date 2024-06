Trasforma il tuo evento in una favola con le luci per cielo stellato

di: Giovanni Borrelli - del 2024-06-25

(ph. Adobe stock)

Organizzare un evento memorabile richiede creatività, attenzione ai dettagli e capacità di fare le giuste considerazioni. Uno dei trend più in voga nel settore del light design è oggi dato dall’uso delle luci per cielo stellato, una soluzione di grande impatto estetico ed emozionale in grado di trasformare qualsiasi spazio in un luogo a dir poco incantato.

Vediamo quindi come utilizzare queste luci, quali scegliere e in che modo installarle in base alla

location in cui si svolgerà l’evento.

La magia delle luci per cielo stellato: come ricrearla in pochi step

Le luci per cielo stellato non sono solo una tendenza temporanea. Si tratta sicuramente di un

allestimento che rappresenta un modo elegante e sofisticato per creare un'atmosfera da sogno,

utilizzando semplicemente la forza evocativa dell’illuminazione professionale.

Queste luci possono essere utilizzate per matrimoni, feste di compleanno, eventi aziendali e

qualsiasi altra occasione speciale: la chiave è sapere come usarle al meglio per ottenere l'effetto

desiderato. Vediamo come farlo in pochi passaggi.

1. Scegliere le luci giuste

Il primo passo per creare la scenografia luminosa perfetta è scegliere le giuste luci per cielo

stellato per eventi e matrimoni . In sostanza, le luci a LED di questo tipo si possono scegliere

principalmente in due tonalità differenti, in base all’effetto che si vuole ottenere e al tema

dell’evento.

Le opzioni sono dunque luci bianche calde o luci multicolore, da preferire fisse oppure con

effetto flashing per dare la sensazione di scintillio e conferire dinamismo alle catene luminose. I

vari giochi di luce si possono poi personalizzare e gestire nel corso della serata, utilizzando

semplicemente uno smartphone.

In base alla location e al momento della giornata in cui si tiene l’evento, si può inoltre anche

scegliere se preferire il cavo bianco (per esaltare lo scintillio delle luci) oppure scuro (per

mimetizzarsi al meglio se l’evento si svolge al buio).

2. Creare l'effetto cielo stellato

Prima di installare le luci, è essenziale avere un piano chiaro. Occorre, infatti, considerare la

disposizione dello spazio, i punti focali e l'effetto che si desidera ottenere. Un design ben

pensato può fare infatti la differenza tra un'installazione normale e una spettacolare.

Non ci si deve limitare ad appendere le luci in modo casuale, ma è bene sperimentare con

diverse configurazioni per creare il giusto effetto: si può scegliere di applicare le luci per cielo

stellato su un gazebo o su una struttura circolare, o ancora creare un tunnel luminoso per

accompagnare gli ospiti nella zona in cui si svolgerà principalmente l’evento in questione.

3. Adattare le luci alla location

Ogni location è unica e richiede un approccio diverso per creare un cielo stellato perfetto. In

ogni caso, questo allestimento luminoso è perfetto per tutti gli ambienti, sia al chiuso sia all’aperto.

Spazi interni

In ambienti chiusi - come ristoranti, sale ricevimenti, sale da ballo e via discorrendo - le catene di

luci LED possono essere integrate al soffitto o alle pareti (usando le tende luminose) per un effetto immersivo. Si possono usare drappeggi di tessuto per nascondere i fili e creare un aspetto pulito, oppure lasciare i fili a vista: in fondo fanno parte anch’essi dell’allestimento e non creano nessun tipo di disturbo.

Spazi esterni

Per eventi all'aperto, come in giardini o terrazze, le luci a catena sono perfette perché possono

essere intrecciate tra gli alberi o appese sopra i tavoli per creare un'atmosfera intima e

accogliente.

Anche in questo caso è possibile scegliere tra lampadine a goccia, a sfera oppure mini LED,

oppure combinare due tipi diversi di luce insieme tra loro (per esempio lampadine a goccia e mini

LED) per rendere più luminoso il cielo stellato. In base alla location si può anche optare per l’uso di

luci colorate, per dare un tocco moderno e più vibrante alla serata.

4. Non dimenticare mai il tocco personale

Le luci per cielo stellato sono solo una parte dell'allestimento. Per rendere un evento ancora più

speciale, si possono aggiungere piccoli elementi personali e unici, che possono fare la

differenza e rendere più personale la scenografia.

Si può per esempio pensare di aggiungere figure luminose, come parole specifiche in tema con

l’evento o simboli inerenti, o ancora posizionare lanterne e candele per diffondere tra gli ospiti una

sensazione di calore e accoglienza.

È possibile poi accompagnare le luci con musiche di sottofondo per creare atmosfera e mettere

in piedi angoli dedicati in cui gli ospiti possono scattare foto sotto il cielo stellato o lasciare

messaggi per i festeggiati se l’evento lo consente. Insomma, in questo ultimo step si può libero

sfogo alla propria creatività.