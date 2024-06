La Folgore riparte da Cavataio: "Mix di giovani e gente esperta per una salvezza tranquilla"

di: Elio Indelicato - del 2024-06-25

Nel tardo pomeriggio di martedì la dirigenza rossonera ha ufficializzato il primo colpo stagionale: Filippo Cavataio,che sarà ancora il responsabile tecnico della prima squadra. Dieci gare e dodici punti racimolati utili alla Folgore per raggiungere la meritata salvezza, il grande feeling e il grande carisma del tecnico mazarese hanno convinto la nuova presidentessa Margherita Barraco a puntare sul rinnovo della fiducia all’ allenatore.

Quest’ultimo raggiunto telefonicamente conferma l’intesa raggiunta: "Mi è stato chiesto di formare un mix tra giovani e gente esperta, con la priorità di valorizzare i giovani, per una tranquilla salvezza. Andremo ad organizzare degli stage per vedere all’opera qualche giovane interessante che possa fare al caso delle Folgore".

Il tutto in attesa dell'ufficializzazione dell'organigramma societario e dell'investitore che pare sia un imprenditore nel ramo alberghiero, originario di Castelvetrano ma attivo per moltissimo tempo in Piemonte, che da due anni ha investito sul territorio, acquistando una struttura alberghiera a Marinella di Selinunte.

Il tecnico pare che già abbia iniziato a sondare il mercato ripartendo dalla riconferma di alcuni giocatori che hanno con tanta voglia e sacrificio ottenuto la salvezza nello scorso campionato di Eccellenza, pur con qualche brivido finale.