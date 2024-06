Folgore, Cavataio e la dirigenza a lavoro. Escono i primi nomi del mercato rossonero

di: Redazione - del 2024-06-27

Settimana importante per la Folgore che a otto giorni dall'elezione del nuovo presidente, l'avvocato Margherita Barraco ha messo a segno il primo colpo: la riconferma del tecnico Filippo Cavataio, l'allenatore che lo scorso 6 febbraio è subentrato all'esonerato Stefano Colombo.

Sono bastate le dieci gare in panchina per convincere la società rossonera alla riconferma di Cavataio nonostante qualche voce di corridoio che dava in pole il castelvetranese Giovanni Messana. Nel pomeriggio di martedì Cavataio e la presidentessa, accompagnata dai dirigenti Sancetta, Salvo e Fabbri, hanno siglato l'accordo che legherà ancora il tecnico mazarese alla Folgore.

Sentito dalla nostra redazione Cavataio ha riferito di voler optare per un progetto che sia un mix di giovani ed esperti. Proprio sul versante "esperienza" voci di mercato danno forte l'interesse del club per due calciatori nell'ultima stagione al Mazara 46: l'esperto difensore Gino Giardina e l'attaccante Angelo Rosella. Notizie che comunque non trovano ancora conferma come quella di un possibile arrivo in dirigenza dell'esperto Direttore Sportivo Renzo Calamia, persona molto vicina all'allenatore della Folgore.