Incidente sul lavoro nelle campagne di Partanna. Operaio 43enne ricoverato al Trauma Center di Palerml

del 2024-06-27

Infortunio sul lavoro in campagna a Partanna. Un operaio romeno di 43 anni Stjuriuc Vasile è stato colpito da un grosso ramo. L’uomo stava lavorando nel terreno. L’uomo era andato a lavorare in campagna in contrada canalotto con un trattore di una ditta. Pare che lo stesso rumeno intorno alle dieci stesse per tagliare con una motosega un grosso ramo d’albero e poi non riuscendo avrebbe usato il trattore per accelerare la caduta del ramo finitogli addosso.

L’uomo ha avuto la forza di chiamare un amico che lo avrebbe raggiunto in campagna allertando poi i carabinieri e il 118 per il trasporto al pronto soccorso di Castelvetrano dove i sanitari hanno fatto intervenire l’elisoccorso per lesioni probabile alle costole con interessamento dei polmoni e il trasferimento al trauma center di Palermo. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

Sono in corso indagini dei carabinieri. L'uomo da tempo vive a Partanna con la famiglia.

Il fusto dell'albero era stato attaccato ad una corda la partenza del mezzo ha poi fatto cadere il ramo sul conducente del mezzo.