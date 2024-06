Castelvetrano, donna si prende cura di animali. Minacciata dai vicini

di: Redazione - del 2024-06-28

(ph. foto di repertorio)

Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta alla redazione da parte di una nostra lettrice che ha raccontato un brutto episodio avvenuto a Castelvetrano qualche giorno fa. La donna si prende cura davanti l'ingresso della propria abitazione di alcuni cani scatenando la reazione dei vicini.

"Da 4-5 anni mi occupo di dar da mangiare ai randagi della mia strada e della mia zona. Da premettere che non metto avanzi o roba umida che a contatto col sole possono creare cattivi odori, ma metto davanti il portone del mio garage una vaschetta di acqua e una ciotola di croccantini.

Per tutto questo tempo questo cibo è stato un punto di ristoro per i randagi della mia zona, compresi i 2 cani maremmani che sostano nella zona. Da qualche giorno alcune vicine di casa che mi abitano di fronte tolgono il cibo e l'acqua perchè non vogliono più che i randagi vengono a mangiare in questa strada.

Io metto il cibo e quando esco per andare a lavoro lo tolgono approfittando della mia assenza. Qualche giorno fa ho bussato alla loro porta per chiedere che mi venissero restituite le ciotole mi hanno minacciato, una addirittura mi ha aggredito con una stampella e l'altra mi ha detto che aveva un bastone dietro la porta pronta a colpirmi se avessi parlato ancora".