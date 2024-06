Santa Ninfa, C.S.A. si complimenta per l'incremento dell'orario di lavoro dei 28 dipendenti

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-28

Paolo Pagoto, segretario provinciale Csa con una nota stampa si complimenta con il sindaco di Santa Ninfa per i 28 dipendenti che avranno un incremento di 4 ore nell'orario di lavoro.

"Il 26.06.2024 sarà ricordata come una data storica per 28 dipendenti del Comune di Santa Ninfa. Infatti questi lavoratori hanno firmato un nuovo contratto individuale di lavoro che prevede per loro un incremento di quattro ore dell’originario orario settimanale.

La scrivente O.S. non può che apprendere con enorme soddisfazione questa stupenda notizia.

Di tutto ciò va dato merito prima di tutto al Sindaco Carlo Ferreri, quindi a tutta la sua Giunta, per la sensibilità mostrata nell’affrontare, con disponibilità ed apertura, la problematica a suo tempo rappresentata in data 26.04.2024 dalla scrivente O.S. con propria nota che si allega.

Altrettanto purtroppo non possiamo dire della Presidenza del Consiglio Comunale che nonostante i reiterati inviti a convocare un Consiglio Comunale Straordinario aperto alle Organizzazioni Sindacali, sulle problematiche del personale dipendente del Comune di Santa Ninfa, ad oggi, non ha dato alcuna risposta. Vedi richieste del 02.05.2024 e del 15.05.2024 che pure si allegano.



Ma al bando le negatività ed invece complimentandoci nuovamente con l’A.C. del Sindaco Ferreri rinnoviamo l’auspicio che, in un futuro breve, un ulteriore incremento delle ore possa essere corrisposto ai lavoratori del Comune di Santa Ninfa".