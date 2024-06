Castelvetrano piange Mario La Barbera, infermiere nel reparto radiologia

di: Redazione - del 2024-06-25

Si è spento improvvisamente nella sua casa a Castelvetrano, all'età di 63 anni, Mario La Barbera, conosciutissimo infermiere nel reparto di Radiologia dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano.

Persona solare e molto disponibile da tantissimi anni svolgeva la professione di infermiere. Un cittadino esemplare che si è sempre battuto per il quartiere Belvedere dove viveva. Mario La Barbera è stato colpito da un infarto fulminante mentre si trovava a casa per un periodo di ferie.

Alla sorella Lia ed alla famiglia di Mario La Barbera le condoglianze della redazione di CNews.it

I funerali si svolgeranno domani alle 15.15 presso la Chiesa della Badia.

Nella foto Mario in compagnia del suo inseperabile cagnolino Didol che per 15 anni lo ha accompagnato in ospedale.