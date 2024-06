Banda di ladri in azione a Partanna e hinterland. Segnalata auto grigia con 5 malviventi

di: Francesca Caprarotta - del 2024-06-26

Gli ultimi episodi di furti e tentati furti, avvenuti nelle ultime settimane a Partanna, destano tanta apprensione. La banda dei malfattori sarebbe composta da 5 individui di nazionalità non italiana, che girerebbero a bordo di una berlina grigia, forse un'Audi A3 grigia.

Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: uno dei 5 ladruncoli suona al citofono per verificare se c’è qualcuno in casa: in caso di mancata risposta, entrano in azione anche gli altri 4, che dopo aver danneggiato il portone di ingresso, procedono a svaligiare le malcapitate abitazioni di turno, incuranti di essere ripresi da telecamere di videosorveglianza.

In effetti, sono numerose le segnalazioni che sono giunte alla nostra redazione, corredate di foto dei volti dei presunti topi di appartamento, spesso con il volto coperto da mascherine chirurgiche.

Vi invitiamo a prestare massima attenzione e in casi di pericolo, chiamare il numero unico di emergenza 112. Confidiamo nell'operato delle forze dell'ordine.