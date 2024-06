Santa Ninfa, incremento orario per 28 dipendenti comunali part-time

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-26

In data odierna 28 dipendenti part-time del Comune di Santa Ninfa hanno firmato l'aggiornamento contrattuale che prevede a partire dal 1 luglio l'aumento stabile delle ore lavorative settimanali da 20 a 24 e da 24 a 28, in relazione alle diverse esigenze degli uffici e con l'obiettivo di migliorare i servizi resi alla comunità.

La Giunta comunale, già in sede di predisposizione del bilancio di previsione aveva programmato le risorse per un piano triennale di incremento orario del personale part-time, successivamente, dopo l'approvazione del bilancio, in data 5 giugno 2024 ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dove, sulla base delle esigenze evidenziate dagli uffici e della necessità di garantire un miglioramento dei servizi, ha deliberato di aumentare le ore lavorative settimanali di alcuni dipendenti part-time, nel rispetto dei limiti di spesa del personale e degli equilibri di bilancio, mediante l'aggiornamento del contratto di lavoro originario.

Il risultato di oggi è frutto della volontà e dell'impegno di questa Amministrazione che, con determinazione, ha perseguito sin dall'inizio tale obiettivo dando il giusto riconoscimento a questo personale che rappresenta una risorsa indispensabile per la vita amministrativa dell'Ente.

Un ringraziamento al Segretario Comunale dott.ssa Sandra Sala e ai dirigenti dell' Ente per il contributo ed il lavoro svolto a tal fine.

Questo è un punto del nostro programma elettorale che già stiamo realizzando, il nostro impegno continuerà, compatibilmente alle risorse disponibili, per assicurare anche al resto del personale l'aumento delle ore sempre in un'ottica di valorizzazione del personale e di potenziamento dei servizi.