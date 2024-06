Traversata dello stretto, impresa riuscita per il castelvetranese Di Giovanna e tre menfitani

del 2024-06-27

(ph. belicenews.it)

Lo scorso 26 giugno hanno effettuato la traversata dello stretto di Messina un castelvetranese e tre menfitani. Evento organizzato dalla ASD Trirock - Sicilia Open Water.

I quattro protagonisti di questa impresa sono stati Nicolò Tarantino (33, Menfi), Michelangelo Sciarrabba (33, Menfi), Calogero Di Giovanna (38, Castelvetrano) e Salvatore Lucania (35, Menfi) che fra l'altro è stato l'istrutture che li ha aiutati nella preparazione.

I quattro hanno affrontato la distanza in mare dei 3650 metri registrando la seguente tempistica: Salvatore Lucania in 41:08, Nicolò Tarantino in 43:04, Calogero Di Giovanna in 43:12, Michelangelo Sciarrabba in 46:19.