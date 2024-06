Sospensione cantieri edili dal 6 luglio al 6 settembre: ecco l'ordinanza del sindaco Lentini

di: Comunicato Stampa - del 2024-06-28

Il sindaco Giovanni Lentini, premettendo che il Comune di Castelvetrano con decreto dell'Assessorato Regionale per il Commercio, la Cooperazione, l'Artigianato e la Pesca n. 1746 del 20/10/2000, è stato classificato "Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte" ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. 22/12/1999, n. 28, ha firmato ordinanza numero 32 del 28 giugno 2024 che

"Sospende i lavori dei cantieri edili in corso nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte con lo sgombero delle aree pubbliche occupate da materiali edili di varia natura e delle attrezzature, a

partire dal 06/07/2024 e fino al 06/09/2024".

Eccezione per i lavori pubblici e dei cantieri privati riguardanti interventi per i quali spetta la detrazione fiscale per interventi di ECOBONUS E/O SISMABONUS. Tali lavori possono continuare anche oltre la data del 06 luglio 2024.