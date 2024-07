Lettore scrive: "Nessuna traccia di servizi balneari a Tre Fontane e Torretta"

di: Redazione - del 2024-06-30

(ph. Immagine di repertorio)

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore dott. Francesco Passanante sull'inesistenza di servizi balneari considerata l'avvio di qualche settimana della stagione estiva.

"A Campobello di Mazara ad estate inoltrata non vi è traccia dei servizi balneari a disposizione dei villeggianti. Alla data odierna non sono state installate ancora le pedane per gli accessi dei diversamente abili in spiaggia, la collocazione dei cestini per la raccolta dei rifiuti e non si è provveduto a pulire il litorale con servizio di puliscispiaggia.

Per l'ennesimo anno, l'amministrazione Castiglione, non predispone tutto il necessario per rendere le frazioni di Tre Fontane e Torretta fruibili per tutti i dimoranti, in particolar modo per chi è meno fortunato.

Oltretutto non è stata predisposta la disinfestazione e la deblatizzazione, strumenti necessari in questo periodo anche per il contrasto di talune malattie che si trasmettono tramite vettori, quali per l'appunto zanzare, blatte e topi".