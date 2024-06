Il fantino castelvetranese Francesco Cusumano vince gara a Siracusa e dedica al nonno la prima vittoria

di: Redazione - del 2024-06-30

Dal bisnonno commerciante di animali equini al nonno e dal padre, anche lui ai tempi fantino di palii cittadini, la passione per i cavalli ha portato ieri sera il fantino professionista castelvetranese Francesco Cusumano, 27 anni, a vincere in notturna presso l’ippodromo di Siracusa la gara Handicap di minima, 1200m pista sabbia.

Francesco ha vinto in sella a Royal Rachel, portando a casa la prima vittoria in carriera, emozione unica per il jockey di Castelvetrano.

A fine gara la dedica “con un bacio al cielo - racconta il fantino - rivolto a mio nonno che non c’è più e non mi ha potuto vedere vincere ma era il suo sogno, forse ci credeva ancora più di me. Quindi ieri la vittoria l’ho dedicata a lui”.

Dall’età di 3 anni Francesco va a cavallo grazie ad una passione che riguarda l’intera sua famiglia dal bisnonno, al nonno fino ad arrivare al papà. La prossima corsa sarà il 28 luglio a Napoli.