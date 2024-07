Il Lettore scrive: "Randagi seminano il panico in spiaggia a Tre Fontane"

di: Redazione - del 2024-07-02

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore dott. Mauro Stallone che racconta un episodio grave avvenuto nella spiaggia di Tre Fontane. Un appello rivolto a tutte le famiglie specialmente con bambini, a prestare particolare attenzione.

"Ieri a Tre Fontane un branco di cani randagi ha seminato il panico in spiaggia tra i bagnanti e le famiglie che si trovavano lì, causa forse qualche cane femmina in calore o semplicemente fame hanno continuato a mordersi a vicenda facendo fuggire le famiglie che erano sul posto, specialmente chi aveva bambini e neonati è dovuto letteralmente scappare.

Questa situazione è inaccettabile, invitiamo l'amministrazione comunale ad intervenire immediatamente non solo per la presenza di randagi ma anche per tutti gli insetti, topi e specialmente per le zecche in spiaggia lasciate appunto dai randagi".