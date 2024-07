Marinella, da venerdì cambiano gli orari della Ztl. Il mercatino torna in piazza Stazione

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-03

Novità di viabilità nella borgata di Marinella di Selinunte infatti, un'ordinanza dirigenziale ha istituito, in vigore dal prossimo 5 luglio e fino al 1 settembre 2024, gli orari della Zona a Traffico Limitato.

Come si evince dall'ordinanza numero 93 del 3 luglio 2024: Zona a Traffico Limitato nella frazione di Marinella di Selinunte di Selinunte, nel periodo compreso tra la giornata di venerdì 5 luglio 2024 e Domenica 1 settembre 2024 nelle Vie e Piazze di seguito indicate:

Via Caboto (a partire dall’intersezione con il Piazzale delle Metope), Via Scalo di Bruca,Piazza Empedocle, via del Cantone fino al civico 53, Piazzale Efebo, Via Marco Polo,Via Pigafetta.

Orari di vigenza della Zona a Traffico Limitato come segue:

dal lunedì al giovedì dalle ore 21:30 alle ore 01:00; nelle giornate del venerdì, sabato, Domenica e festivi infrasettimanali dalle ore 21:30 alle ore 02:00.

Altra novità che quasi sicuramente è stata accolta dai commercianti ed ambulanti è il ritorno del mercatino estivo nella borgata di Marinella nella piazza Stazione. Proprio per questa ragione è stata emessa ordinanza dirigenziale numero 94 che regolamenta il traffico ed i divieti nella piazza Stesicoro (Stazione).

"Nella piazza Stesicoro della frazione di Marinella di Selinunte i seguenti obblighi e divieti nelle giornate del giovedì a far data dall’11 luglio 2024 e sino al 5 settembre 2024 nella fascia intercorrente tra le ore 16:00 e le ore 01:00".