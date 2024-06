del 2024-06-30

Fuoco in contrada bagnitelli a Salemi. L’incendio è partito ieri alle 17,30 e le operazioni sono ancora in corso. Sono intervenuti la boschiva di Alcamo, i vigili del fuoco di Castelvetrano, i vigili del fuoco volontari di Salemi e Trapani, la Forestale di salemi per spegnere l’incendio che ha distrutto parecchi ettari di macchia mediterranea.