Schiamazzi notturni e moto che sfrecciano sulle strade di Marinella. Residenti e villeggianti chiedono interventi

di: Redazione - del 2024-07-01

I residenti turisti e villeggianti, a Marinella di Selinunte chiedono una maggiore vivibilità della borgata. Troppi gli schiamazzi notturni e l’uso smodato di sistemi sonori pubblicitari anche nelle prime ore del giorno.

A breve conferma il Comandante dei Vigili Urbani Antonino Ferracane dovrebbe entrare in funzione la Ztl a cominciare dalla via Caboto. Fare una passegiata soprattutto nella zona di Calannino o dei lidi diventa veramente difficile anche per i gestori dei locali, che soprattutto il sabato, in quella strada stretta e occupata dai tavolini, devono fare i conti con gli automobilisti, che solo per il gusto di passare non si preoccupano più di tanto di inquinare con gli scarichi e di creare disagio anche ai turisti che si devono addossare al muro per consentire il passaggio delle vetture.

Eppure a monte c’è un semaforo che segna rosso, che in teoria dovrebbe frenare le auto in massa, anche posteggiate nella via Caboto, che per lasciare la borgata devono necessariamente anche di sera attraversare la zona del porto, la piazza scalo di bruca, dove insistono parecchie attività commerciali.

Anche gli autisti dei bus, nonostante per loro ci sia il divieto di accesso nella via Caboto la, percorrono, dove spesso ci sono auto parcheggiate male e bisogna attendere del tempo prima di trovare i proprietari, dopo gas di scarichi a volontà e l’uso di clacson degli autobus anche nelle prime ore del pomeriggio.

Purtroppo dice il Comandante della Polizia municipale Antonino Ferracane: "dobbiamo fare i conti con un personale esiguo impegnato in parecchie attività e che dovrà anche di concerto con la nuova Amministrazione, trovare le giuste soluzioni per il rispetto della prossima Ztl".

Segnalazioni arrivano anche dai residenti della via Persefone, una via, con pista ciclabile, diventata ormai da tempo uno snodo del traffico veicolare di Marinella. Di sera diventa una pista motociclistica dove centauri, giovani e meno giovani scorazzano su una strada piena di incroci pericolosi.

La notte le panchine e le piazzette anche nella zona del porto sono occupate da ragazzini e ragazzine che spesso alzano il gomito gridano e disturbano la quiete pubblica, anche se in molti si chiedono se questi ragazzini vengono controllati dai genitori.

Se poi durante la notte si aggiungono le mini car e non solo con impianti acustici che fanno vibrare i vetri delle finestre si comprende bene come villeggiare a Marinella sia un problema, che deve tenere

anche conto di chi, nelle prime ore della prima mattinata, con impianti acustici notevoli comunica che affila la lama dei coltelli o delle fobici, l’arrotino per intenderci o di chi ritira il ferro o come grida “sbarazza” gli scantinati.

Il sindaco Giovanni Lentini nelle more ha già ordinato a partire dal sei luglio e fino al sei settembre la sospensione dei cantieri edili con lo sgombero delle aree pubbliche, ma ciò non basta