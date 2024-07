I mercatini estivi attivi dal prossimo 8 luglio. Spostati per il completamento di lavori di diserbatura

di: Redazione - del 2024-07-02

I mercatini estivi nelle frazioni balneari partiranno il prossimo lunedì 8 luglio a Triscina e giovedì 11 luglio a Marinella. Lo scorso 31 maggio la VI Direzione Organizzativa del Comune di Castelvetrano ha divulgato sull’albo pretorio apposito avviso per la partecipazione al mercatino settimanale per le frazioni di Triscina e Selinunte.

Su suggerimento del responsabile del Comando dei Vigili Urbani Com. Antonio Ferracane, il quale ha manifestato, che "la data di inizio del mercatino settimanale nelle borgate marinare di Triscina e Selinunte venga spostato a giorno 08 Luglio c.a., in quanto pur essendo iniziati nelle aree in questione i lavori di diserbatura, quest’ ultimi non sono ancora ultimati, pregiudicando il decoro urbano".