Politica castelvetranese in fermento, ecco i papabili alla presidenza del Consiglio

di: Redazione - del 2024-07-02

Si mette in moto la politica a Castelvetrano dopo l'elezione del sindaco Lentini e dei 16 consiglieri comunali è stato convocato il primo Consiglio Comunale sabato 6 luglio, all'ordine del giorno c'è l'elezione del presidente del Consiglio.

Rumors parlano di una maggioranza non compatta sul nominativo, infatti circolano i primi nomi come papabili alla carica di presidente del consigliere Mimmo Celia in quota alla lista Cittadini in Democrazia anche se all'interno della lista non c'è compattezza.

Anche il consigliere Errante Parrino aspirerebbe al ruolo di presidente. Voci indicano Barbara Vivona eletta nella lista di Forza Italia candidatura solo a titolo personale in quanto il partito locale non ha fatto nessuna richiesta.

Altro nome che si fa è quello del consigliere comunale Rosy Milazzo in quota a Castelvetrano Civica. Sul fronte dell'opposizione si parla pure della consigliera Enza Viola eletta nella lista Obbiettivo Città. Inizia la stagione calda della politica castelvetranese, in attesa che il sindaco completi la giunta comunale mancante ancora di 2 assessori.