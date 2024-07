Il lettore scrive: "22 salme attendono da mesi una degna sapoltura"

del 2024-07-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che pone l'attenzione su una criticità che interessa il Cimitero Comunale di Castelvetrano. Di seguito la nota del nostro lettore, parente di un defunto che stigmatizza su un problema che potrebbe risolversi con la realizzazione di nuovi loculi.

"Da mesi e mesi 22 salme attendono degna sepoltura. Si tratta di defunti che non hanno spazi privati e per i quali a giorni si dovrebbe trovare una soluzione in una zona del cimitero dove da poco sono stati realizzati nuovi loculi".

La speranza che la nuova amministrazione possa con energia e celerità risolvere il grave problema.