I "bisogni" dei cani in strada, segnalazioni da Castelvetrano e Marinella

Riceviamo e pubblichiamo alcune segnalazioni da parte dei nostri lettori su una situazione che dovrà essere necessariamente trattata dall'istituzione comunale e dalla Polizia locale.

La nostra lettrice Caterina D'Angelo segnala lo stato della via Vittorio Emanuele. Il corso principale della città "è una latrina a cielo aperto uno schifo dove giornalmente passano cittadini con bambini ed ora turisti per via degli escrementi dei cani".

Stessa segnalazione giunge da Marinella di Selinunte, nella strada che qualche giorno fa è stata ripulita da un gruppo di volontari, sul marciapiede che funge da spartitraffico tra le vie Pitagora e Pindaro, una presenza perenne di escrementi di cani. Turisti e villeggianti devono letteralmente stare attenti a dove mettono i piedi.