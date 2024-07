Il lettore scrive, "vie Pitagora e Pindaro al buio anche questa stagione"

di: Redazione - del 2024-07-08

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Gioacchino Crescente in merito alla mancanza di illuminazione delle strade a Marinella di Selinunte, via Pitagora e via Pindaro.

"Anche questa stagione estiva la via Pitagora e la via Pindaro a Marinella di Selinunte sono sempre più al buio. Dei pochi pali di illuminazione pubblica ormai rimasti, molti non funzionano e per fare anche una semplice passeggiata la sera, per i residenti e i molti turisti, è diventato molto pericoloso.

Soprattutto da quando ci sono anche i cordoli della pista ciclabile, che in alcuni punti totalmente al buio, praticamente non si vedono. Molti sono costretti a utilizzare la luce dei telefonini, per evitare qualche incidente. Purtroppo ogni anno è sempre peggio".