Corte di Santa Rita, successo di pubblico ieri sera a Selinunte. Il sindaco Lentini fra i figuranti: "Ho voluto essere parte integrante della nostra comunità"

di: Redazione - del 2024-07-08

(ph. Ino Mangiaracina)

La 22ª edizione del Corteo Storico di Santa Rita e della Nobiltà Castelvetranese è andato in scena all'interno del Parco Archeologico di Selinunte ma la sfilata ha interessato anche le vie della borgata di Marinella di Selinunte.

Gli organizzatori, attraverso una nota sui social, hanno ringraziato tutti i participanti e la comunità: "Grazie di vero cuore al nostro Giovanni Lentini sindaco di Castelvetrano per averci dato l’onore di rivestire i panni del Magnifico Giurato nel nostro Corteo Storico, grazie di cuore per la belle parole di incoraggiamento e di sostegno al nostro evento che da anni incarna l’essenza di una comunità che si impegna per far crescere la propria identità e farla conosce in tutta italia. Con il sindaco vogliamo ringraziare di cuore anche il Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Celia, il vice sindaco di Castelvetrano Mariano Palermo, l’assessore Rosalia Ventimiglia, il vice sindaco di Campobello di Mazara Antonella Moceri e l’assessore Gianvito Greco, che con la loro presenza e la partecipazione attiva da splendidi figuranti, hanno testimoniato la presenza e la vicinanza delle Istituzioni alla nostra manifestazione e alla crescita culturale delle comunità che amministrano".

Attraverso il profilo social, il sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini ha riferito parole importanti sulla 22ª edizione del Corteo Storico di Santa Rita che per la prima volta si è svolta in una location davvero invidiabile, all'interno del Parco Archeologico di Selinunte:

"Ieri sera ho avuto il piacere di partecipare alla 22ª edizione del Corteo Storico di Santa Rita, nell’emozionante ambientazione del nostro amato Parco Archeologico di Selinunte,. Ho voluto, insieme ad alcuni dei miei assessori, del presidente del consiglio comunale e altri colleghi delle comunità vicine, essere parte integrante della nostra vivace comunità che da molti anni porta avanti un evento rievocativo ormai tradizionale e connotante.

Come molte città d’Italia che ospitano importantissimi eventi rievocativi, il sindaco di Castelvetrano ha preso il suo posto e fatto la sua parte, come farò in ogni ambito della nostra comunità! Grazie di cuore al Direttore del parco archeologico dott. Felice Crescente per l’apertura verso il territorio e la collaborazione sincera nell’interesse della collettività, sotto la sua direzione e in sinergia con l’amministrazione comunale si stanno avviando atti concreti che mirano a promuovere il bello della nostra terra".