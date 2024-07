Polizia Municipale in azione contro contraffazione ai mercatini estivi. Primi controlli e sequestri ieri a Triscina

di: Redazione - del 2024-07-09

Effettuato servizio anticontraffazione presso il mercato settimanale con sequestro di merce in data odierna a cura dei componenti della Polizia Annonaria.

Le operazioni di contrasto saranno effettuate anche presso i mercati serali di Marinella e Triscina di Selinunte.

La merce sequestrata è stata rinvenuta in alcuni sacchi, si tratterebbe di cd e dvd. Gli ambulanti "abusivi" si sono dati alla fuga non appena hanno visto i vigili in azione.