Ars, FdI rinuncia alla norma per le costruzioni entro i 150 metri dal mare. Stop alla speranza di sanatoria

di: Redazione - (fonte: GdS.it) - del 2024-07-11

Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile riapertura per le case abusive sul mare, ma da qualche ora in Sicilia è stato tutto fermato. Infatti Fratelli d'Italia ha rinunciato alla norma-salvagente per le costruzioni realizzate entro i 150 metri dalla costa.

La norma era stata presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, Giorgio Assenza. Pronta da mesi non era mai arrivata in aula, le tante perplessità per una questione che è molto delicata.

Il testo conteneva la possibilità di riaprire la sanatoria del 1985 per le case costruite sui 150 metri dalla battigia per le quali era già stata fatta (ma mai esaminata) la domanda. Un condono che avrebbe ridato speranza a circa 250 mila immobili.

Se ne potrebbe riparlare in Ars fra qualche anno, allorquando l'Assemblea riprirà una sessione specifica sull'edilizia.