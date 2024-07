Scontro auto-furgone sulla SS115, 5 feriti. Una ragazza trasportata in elisoccorso

del 2024-07-13

(ph. Risoluto.it)

Nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 115 in contrada Verdura a Sciacca, una Ford Fiesta con a bordo quattro ragazze di Caltabellotta si è scontrata, per cause ancora in fase di accertamento, con un furgone condotto da giovane di Favara. Tratto di strada ancora bloccato sia in direzione Castelvetrano che Agrigento.

I vigili del fuoco hanno reciso le lamiere per permettere l'uscita dei passeggeri. Una ragazza è stata trasportata in Elisoccorso. Sul posto, gli operatori del 118, i Carabinieri di Sciacca, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza e i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca.