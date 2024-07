del 2024-07-11

Condanna a 14 anni di carcere per Rosalia Messina Denaro accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. Il processo si è svolto col rito abbreviato. La donna si trova già in carcere in applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

Rosalia, moglie di Filippo Guttadauro e madre di Francesco Guttadauro, nipote prediletto del superlatitante defunto il 25 settembre 2023, secondo gli inquirenti avrebbe favorito la latitanza del fratello per 30 anni fornendo supporto logistico e materiale nella trasmissione di ordini e pizzini e gestendo la “cassa” della famiglia.

Proprio a casa della donna, sorella di Matteo Messina Denaro, il 6 dicembre 2022, nella "gamba" di una sedia venne trovato il pizzino che aprì le porte agli inquirenti alla strada verso la cattura del superlatitante.