di: Redazione - del 2024-07-12

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che testimonia la presenza di un'autovettura Audi che da 3 anni abbandonata in piazza Regina Margherita vicino la Chiesa San Giovanni a due passi dal liceo classico.

Nei mesi scorsi i vigili urbani avevano fatto rimuovere auto come questa abbandonata senza costi di demolizione ma non capisco come mai questa Audi sta ancora lì?