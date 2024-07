Pestaggio del disabile Davide Russo, escussi tre testi oggi in aula

di: Redazione - del 2024-07-15

Al processo contro Vincenzo Li Vigni, il ragazzo che nella notte tra il 14 e il 15 giugno del 2023, insieme al minore F.V.D. si rendeva protagonista del brutale pestaggio ai danni di Davide Russo -il ragazzo disabile affetto da idrocefalia mentre si accingeva ad acquistare sigarette presso un distributore automatico sito in c/da Cuore di Gesù- hanno reso testimonianza tre testi, la consulente A.A., il padre della vittima e una ragazza che era di passaggio la notte dell'accaduto.

La consulente A.A. dell'Istituto di Medicina legale, ha valutato le lesioni della vittima che è invalido civile dal 2015, ha visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza riscontrando un politrauma contusivo, ferite lacero-contuse, ha fatto comparazioni del cranio tra prima del trauma e post trauma non rilevando un trauma cranico, e per le ferite riportate si è parlato di una prognosi di 40 giorni, escludendo il pericolo di vita.

Secondo la consulente, dai filmati delle telecamere non è visibile la cicatrice del catetere di Davide Russo ma, asserisce la consulente, ben si percepisce a primo impatto la disabilità di Davide Russo avendo anche problematiche motorie.

Il padre della vittima riferisce di non conoscere Li Vigni, così come il figlio, e per tal ragione afferma che i due non avevano mai avuto in precedenza discussioni o liti. Tuttora, Davide Russo ha paura a uscire da solo necessitando di compagnia e soffre di attacchi di panico.

L'ultima teste a essere stata escussa è la giovane J.P. che la sera dell'accaduto, mentre con un'amica si trovava sulla SS115 in direzione Marsala, nei pressi della tabaccheria, notava il pestaggio e qualche metro più avanti facendo inversione di marcia per prestare soccorso, i due aggressori, al giungere dell'auto, scappavano via con uno scooter. Le due ragazze, riferisce J.P. non hanno visto in volto i due aggressori, e trovavano Davide Russo col volto pieno di sangue.

L'udienza si è celebrata nell'aula Borsellino del Tribunale di Marsala davanti al Collegio presieduto dal Presidente Vito Marcello Saladino