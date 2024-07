Ospedale Castelvetrano, il direttore Croce in visita: "Ho trovato un ospedale esemplare"

di: Redazione - del 2024-07-16

Il direttore generale dell'Asp di Trapani, Ferdinando Croce , ha visitato l'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. E' stata l'occasione per una verifica sul campo sia dal punto di vista clinico, relativamente alle discipline specialistiche e alle singole unità operative, che sul piano infrastrutturale. Soddisfazione ha espresso Croce per le condizioni generali del nosocomio.

"Ho trovato un ospedale esemplare, soprattutto in relazione alle condizioni infrastrutturali, realizzate con criteri qualitativi volti all'eccellenza. Il potenziamento della dotazione organica del presidio - ha sottolineato il manager - è fra i punti prioritari del mio programma, a partire dall'ulteriore valorizzazione di specialità come emodinamica, ematologia, chirurgia, medicina interna, oncologia, con il preciso obiettivo di rappresentare un polo attrattivo per giovani medici interessati ad un percorso professionale qualificato in una realtà sanitaria prestigiosa".