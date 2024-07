ESA, prosegue la manutenzione dei fiumi. Il commissario Turriciano: “Più efficienza verso l’agricoltura”

di: Comunicato Stampa - del 2024-07-17

Continua l’impegno dell’Ente di Sviluppo Agricolo nell’attività di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua regionali che presentano criticità dal punto di vista idraulico. Dopo i fiumi e i torrenti ubicati nella provincia di Agrigento, il 4 luglio l’E.S.A. ha avviato i lavori di pulizia e scerbatura dei corsi d’acqua nel territorio trapanese.

Attualmente, gli interventi di manutenzione eseguiti in amministrazione diretta dal personale stagionale sono concentrati nel “Canale della Duchessa”, in territorio di Misilscemi, cui seguiranno quelli attorno Paceco - fiume “Baiata” e torrente “Verderame”, per poi concludersi nella prossima primavera con il fiume “Birgi” ed il torrente “Misilscemi”.

I lavori saranno eseguiti con mezzi tecnici dell’E.S.A. e riguarderanno la scerbatura dell’alveo dei corsi d’acqua individuati dall’Autorità di Bacino, che è anche il finanziatore degli interventi. Il rapporto di collaborazione tra questi Enti prevede che l’E.S.A. assuma le funzioni e i compiti propri della Stazione Appaltante, mentre all’Autorità di Bacino è demandata l’alta sorveglianza e il supporto tecnico scientifico.

Si dichiara soddisfatto il Commissario dell’ESA Carlo Turriciano: “Prosegue senza soste l’attività dell’ESA in questo nuovo ambito di azione nella direzione stabilita dal Governo Regionale, adottando un modello virtuoso di collaborazione tra diversi rami dell’Amministrazione regionale. Questa nuova mission consentirà all’ESA di acquisire un ruolo più moderno ed efficiente al servizio dell’agricoltura siciliana e per la salvaguardia dei territori”.